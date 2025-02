Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gille/Zielinski 6-2, 4-6, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: si gioca il match tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Pregevole stop volley del pinerolese a segno!!1-1 Prima vincente!!0-1 Gran risposta dima in rete il dritto dopo.14:186-2, 4-6Entra a rete di rovescio, regala un secondo parziale meritato ai rivali degli azzurri, che hanno comunque tenuto botta. Bravi loro nell’ultimo game, quello decisivo.30-40 Entra in modo vincente: di getto..30-30 UN’ALTRA!!!15-30 PRIMA VINCENTE! Serve una scossa!0-30 Super risposta di rovescio del polacco.0-15 Chiude bene con un guizzo a rete.4-5 A quindici e con l’urlo il polacco.40-15 Passante in cross vincente.30-15 Peccato, si era nello scambio grazie alla risposta bloccata di. Poi l’errore con il rovescio in tenuta dell’azzurro.