LIVE Bolelli Vavassori-Gille Zielinski 6-2 4-6 10-6 ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA | azzurri ancora campioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladell’ennesimo titolo conquistato negli ultimi mesi dae Vavsssori, che sono rispettivamente numero 6 e 7 del mondo. Un saluto sportivo!14:33 Li ritroveremo a Doha, quando Vavasssori proverà anche ad entrare nel tabellone principale in singolare. Lui che questa settimana si è arreso sono in ottavi di finale ad Alcaraz, riprendendosi un posto nei primi 250 del mondo.14:32 Un’ora e ventuno di match che premia glicomplessivamente al servizio: loro che hanno servito il 77% di prime ricavandone lo stesso numero percentuale. Con la seconda 64% a 62% per i rivali, ma numeri pressoché identici.14:306-2, 4-6, (10-6)! Basta il primo agliper mettere in bacheca il secondo titolo dell’anno,una settimana da sogno per l’emiliano e il piemontese.