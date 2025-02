Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Gille/Zielinski 6-2, 4-5, ATP Rotterdam 2025 in DIRETTA: azzurri costretti a rincorrere nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 UN’ALTRA!!!15-30 PRIMA VINCENTE! Serve una scossa!0-30 Super risposta di rovescio del polacco.0-15 Chiude bene con un guizzo a rete.4-5 A quindici e con l’urlo il polacco.40-15 Passante in cross vincente.30-15 Peccato, si era nello scambio grazie alla risposta bloccata di. Poi l’errore con il rovescio in tenuta dell’azzurro.15-15 Serve&smash rispettivamente per.0-15 SUPER risposta vincente, l’ennesima di: di rovescio a beffare!4-4 Molto bene ancora gli, nonostante il primo punto perso.40-15 Ottimo kick di.30-15 Comoda volèe di.15-15 Servizio vincente.0-15 Azzecca la risposta di rovescio: è vincente.3-4 Lungo il rovescio di