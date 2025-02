Ilgiorno.it - Litigano alle casse del supermercato. Entrambe finiscono al pronto soccorso

I motivi sono ancora da chiarire, di certo se le sono date di santa ragione, tanto che per- una di 26 e l’altra di 49 anni - è stato necessario il trasporto in ospedale: a Edolo in codice giallo per la più grave, Sondrio per l’altra donna, protagoniste ieri in tarda mattinata di una deplorevole, violenta lite dentro ilLidl di Castione Andevenno, in prossimità delle, davanti agli sguardi increduli di decine di persone,prese con la spesa del fine settimana.