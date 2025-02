.com - Lisa pubblica il nuovo singolo Born Again feat Doja Cat e Raye

ilin collaborazione conCat e, fuori anche il video ufficialeIn radio e disponibile in digitale(Lloud Co./RCA Records), ilattesissimodella celebre cantautrice, ballerina e icona di stile da miliardi di stream(LaManobal) in collaborazione conCat eed estratto dal suo attesissimo album di debutto solista Alter Ego, in uscita venerdì 28 febbraio. L’album è già disponibile in pre-ordersullo store di Sony Music Italia nelle versioni CD e Vinile Standard, CD Roxi Version, CD Vixi Version, CD Speedi Version, CD Kiki Version e CD Sunni Version, e sul d2c dell’artista.è un brano pop energico e coinvolgente che riunisce tre icone globali, mettendo in luce i loro straordinari talenti in un inno potente pronto a dominare le classifiche.