Sport.quotidiano.net - Liri illude il Consandolo, il Masi reagisce e rimonta

torello 3: Lesi, Ambrosecchia, Hassan, Brandolini,, Trentini, Nicolasi (58’ Frighi), Bianconi (80’ Cobianchi), Colombani (71’ Cataldo), Chahbouni (63’ Giberti), Rimondi. A disp: Smanio, Bozzato, Kalogeropoulos, Ferracini, Nicoletti. All. Dirani.TORELLO VOGHIERA: Bianconi, Ghali (81’ Tosse), Baldon, Boschini, Fiore, Quarella, Chiossi, Nannini (61’ Mazzoni), Toffano (91’ Nardini), Maione, Ginesi. A disp: Broccoli, Cattin, Tosse, Gherardi, Vidali, Maistrello, Marangon. All. Lega. Arbitro: Riccardo Zaccaria di Faenza. Marcatori: 8’, 23’ (rig.) e 77’ Toffano, 90’ Maione. Note: ammoniti Colombani, Bianconi, Nannini e Maione. Passo falso del, che si fare in casa nel derby salvezza. Una sconfitta che inguaia gli argentani, mentre i masesi si rilanciano dopo una lunga serie negativa.