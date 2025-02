Secoloditalia.it - L’intervista. Frassinetti: «Le scuole facciano di più sulle foibe: la speranza è nei ragazzi. L’Anpi? Dovrebbe tacere»

Leggi su Secoloditalia.it

«Laè in questi, nel vederli così coinvolti quando scoprono questa tragedia». Negli ultimi tre giorni il sottosegretario all’Istruzione, Paola, è stata impegnata in una serie di visite, commemorazioni e incontri istituzionali nei luoghi dellee dell’esodo. Ma sono stati gli incontri con gli studenti a rappresentare la vera mission del suo giro, perché «tutto il resto è importante, ma è aidelleche dobbiamo parlare prima di tutto».ha fatto tappa a Trieste, Gorizia, Padriciano, Redipuglia, Cividale del Friuli e a Basovizza, dove ha accompagnato una scolaresca arrivata fin dalla Sicilia e si è ritrovata di fronte a un gesto d’odio «inaccettabile»: la vandalizzazione della foiba con scritte in lingua slava.Sottosegretario, che effetto le ha fatto trovarsi di fronte a quello scenario proprio mentre aspettava le scolaresche per parlare del valore delle memoria condivisa?«Un effetto ripugnante.