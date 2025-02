L’Inter e i recuperi fatali Da Bologna a Firenze i punti scudetto mancati

Leggi su Ilnerazzurro.it

La pesante sconfitta didelCampione d’Italia ha lasciato a bocca aperta se si pensa la situazione in cui le due squadre, avversarie nel monday night di chiusura della ventiquattresima giornata di Serie A, si presentavano. Squadra spenta, soprattutto nel secondo tempo, e senza idee e con alcuni tra i propri big in ombra. Il 3-0 subito in Toscana va ad aggiungersi alla clamorosa debacle didella stagione 2021-2022 che costò il tricolore a vantaggio del Milan.Nove presenti aLe reti di Ranieri e Kean nel recupero della gara sospesa per il malore occorso al centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, hanno messo al tappeto un’Inter che mentalmente non è scesa in campo nel secondo tempo dello stadio Franchi, mandando un primo segnale che qualcosa non va nella squadra Campione d’Italia.