Notizie.com - L’influenza fa ancora paura in Italia, le conseguenze fanno ragionare gli esperti

Leggi su Notizie.com

Il picco delsembrava passato eppure incontinua a far, questo anche a causa delleche sembrano essere più forti di quanto ci si potesse aspettare.fain, legli(Notizie.com)I numeri che arrivano dal Sistema di Sorveglianza Influnet sono molto preoccupanti e parlano di oltre 6.5 milioni dini colpiti dal. L’incidenza, in questo inverno, è stata molto alta soprattutto tra i bambini sotto i cinque anni con 43.6 casi per mille assistiti e anche ovviamente degli anziani sopra i 65 anni considerati tra i soggetti maggiormente a rischio. Si parla di circa duecento ricoveri ogni 100mila persone, numeri non di poco conto.Il picco sta colpendo soprattutto le regioni del centro-settentrione ma non solo.