Lanazione.it - Lind paga col rosso il suo nervosismo. Mentre Hojholt non riesce ad alzare il ritmo

SEMPER 6 Fa da spettatore nonnte per tutto il pomeriggio ed è preso sul tempo da Pandolfi sulla conclusione che vale la sconfitta. RUS 6 Preciso ogni volta che c’è da far partire l’azione dal suo lato, ammonito nell’unico intervento ruvido della sua gara. CALABRESI 6 Si butta nella mischia e gioca quasi esclusivamente in anticipo sugli avversari. CARACCIOLO 6 Il capitano non sbaglia praticamente nulla, né in pressione e neanche nelle coperture. VIGNATO sv. CANESTRELLI 6 Tenta di sfruttare fisico e qualità nel palleggio per incrementare il peso specifico nell’area avversaria, visto che non viene quasi mai chiamato in causa per difendere la propria porta. PICCININI 6 La sua è una partita un po’ sgangherata sul piano del gioco, ma sono i suoi inserimenti in verticale che creano scompiglio.