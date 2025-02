Cultweb.it - L’incredibile storia vera di The Order e dell’agente che ha sgominato il gruppo neonazista americano degli anni ’80

Nel 1983, un’organizzazione terroristicachiamata Thenacque con l’obiettivo di destabilizzare il governoStati Uniti e creare uno stato riservato esclusivamente ai bianchi. Fondato da Bob Mathews, ilsi finanziava attraverso rapine a banche, contraffazione di denaro e attentati. Tuttavia, la loro attività criminale non passò inosservata. Dopo l’omicidio del giornalista ebreo Alan Berg nel 1984, l’FBI lanciò un’indagine senza precedenti, guidata dall’agente Wayne Manis, che portò alla dissoluzione dell’organizzazione.L’agente Wayne Manis (fonte: The Street Agent)The(L’Ordine) si formò in un contesto di forte malcontento tra alcuni estremisti di destra, delusi dalla sconfitta nella guerra del Vietnam e desiderosi di vendetta contro lo Stato. Mathews, influenzato dal romanzo suprematista La seconda guerra civile americana (The Turner Diaries), pubblicato nel 1978 da William Luther Pierce, fondatore e leader delNational Alliance, reclutò membri dell’Aryan Nations e organizzò campi di addestramento in Idaho e Missouri.