Lanazione.it - L’inchiesta per l’alluvione, corsa contro il tempo. Ottomila pagine entro 20 giorni

Prato, 9 febbraio 2025 – E’il. Da quando la procura di Prato ha chiuso le indagini e ha recapitato, a inizio settimana, gli avvisi di garanzia ai 15 indagati per omicidio colposo e disastro in relazione alche si è abbattuta sul territorio pratese la notte fra il 2 e il 3 novembre 2023, ci sono ventiper poter presentare memorie difensive oppure chiedere ai pm (titolari delValentina Cosci e Alessia La Placa) di essere interrogati. Un compito arduo: allegati agli atti ci sono – fra documenti, mappe e carte – circa 8.000senza contare l’enorme quantità di file, immagini e video che furono acquisiti dagli investigatori isuccessivi al disastro. Si tratta di una materia molto tecnica tanto che le indagini si sono avvalse della perizia di quattro esperti in campo idrogeologico.