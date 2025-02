Digital-news.it - Limonov: il film di Kirill Serebrennikov in Prima TV su Sky Cinema e NOW

In esclusiva su Skyildi, in onda domenica 9 febbraio alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky ilsarà disponibile on demand anche in 4K.Ben Whishaw veste i panni del carismatico scrittore e politico russo Eduardnel, tratto dal romanzo biografico di Emmanuel Carrère. Adattato da PaweÅ? Pawlikowski (Cold War) e diretto da(Parola di Dio, La moglie di Tchaikovsky), ilè stato selezionato in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2024.è un'opera intensa che esplora le molte sfaccettature di un uomo che ha fatto della sua vita una continua sfida al sistema e alla convenzione. La pellicola segue il percorso tumultuoso ditra Russia, America ed Europa, in un viaggio che è tanto geografico quanto esistenziale.