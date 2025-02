Iltempo.it - Lidia Bastianich: "Io esule istriana ricordo quel dolore. La verità è una sola"

Nata settantotto anni fa, sotto il cielo di Pola, quando l'Istria ancora pulsava di italianità,ha vissuto sulla propria pelle il dramma di un confine conteso e il trauma dell'esodo. Ha visto la sua infanzia spezzata dall'annessione jugoslava, fino alla rocambolesca fuga della famiglia nel 1956. Trieste, con i suoi campi profughi, diventa il primo approdo. Ma la vera svolta arriva nel 1958, con il salto oltreoceano: gli Stati Uniti, terra di promesse e sfide., oggi madre di Joseph e Tanya, vive a New York e da rifugiata è diventa regina della cucina italiana conquistando il palato e il cuore dell'America.Lei è nata proprio nei giorni della firma del Trattato di Parigi che ha coinvolto anche la sua città. Come ha vissuto la sua infanzia? «I miei genitori, profughi istriani, decisero di lasciare l'Istria durante l'esodo, in un momento di grande incertezza, con Trieste divisa tra la zona A e la zona B.