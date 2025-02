Ilrestodelcarlino.it - "Licenze da discoteca all’aperto?. Se fosse vero sarebbe un errore"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si torna a parlare di ordine pubblico, argomento sul quale non si trova pace. Questa volta a chiedere di accelerare è Simone Lucchi Segretario comunale Forza Italia Cervia che spiega "Siamo ormai a metà febbraio e, ad oggi, non abbiamo ancora ricevuto indicazioni dalla super commissione comunale per l’ordine pubblico su come questa Giunta intenda affrontare i fenomeni di violenza, microcriminalità e degrado nella prossima stagione estiva. Desideriamo chiarire che Forza Italia non è contraria alla movida; al contrario, la consideriamo una componente fondamentale della nostra offerta turistica". Preoccupazione per alcune voci di corridoio , come spiega Lucchi "Per tutelare i nostri cittadini, in particolare i più giovani, i nostri ospiti e le loro famiglie, è essenziale inviare segnali chiari e forti contro chi promuove comportamenti di sballo e trasgressione.