Libia2 fosse comuni | oltre 50 migranti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.15 I corpi di almeno 50di origine subsahariana sono stati trovati in duein Libia. Tre gli arresti. Rilasciati altri 76dallo stato di "detenzione forzata" in una operazione contro i trafficanti di esseri umani. "Si tratta di una banda che ha deliberatamente sottoposto iillegali a torture e trattamenti disumani", ha detto la Procura. I sopravvissuti hanno riferito che quasi 70 persone sono state sepolte in una fossa: le autorità stanno ancora perlustrando l'area.