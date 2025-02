Libertas Livorno ritorno al Palamacchia | arriva la Real Sebastiani Rieti

Leggi su Corrieretoscano.it

– Dopo la sconfitta patita sabato 1 febbraio a Verona, latorna a giocare al. Avversaria di turno la fortissimache è assolutamente in fiducia, visto che proviene da quattro successi consecutivi, tra cui quello – assai prestigioso – in casa di Cantù. Squadra davvero tosta, quella Sabina che trova nel play Monaldi il metronomo capace di mettere in ritmo Harris (che a dicembre ha preso il posto di Jazz Johnson passato ad Orzinuovi), Sarto e anche di innescare Skylar Spencer, un rebus per lanella partita di andata (20 punti). Attenzione anche al lungo Piunti che è dotato di una buonissima mano anche dall’arco. In casasta decisamente meglio Francesco Fratto che in caso di necessità potrebbe regalare qualche minuto di qualità.