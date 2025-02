Ilgiorno.it - Lezione contro il cyberbullismo. La Polizia incontra gli studenti: "Occorre un uso sano del web"

Lacontinua a sensibilizzare i giovani tra i banchi sia sul fenomeno del bullismo che sulla sua variante insidiosa, il. Lo fa parlando anche di violenza di genere e coinvolgendo adulti e operatori. Come indicato dal dipartimento della Pubblica sicurezza, la divisione Anticrimine ha organizzato una serie di incontri con glidelle scuole lodigiane. Si cerca di aiutarli a comprendere la natura, le cause, le implicazioni e le conseguenze del bullismo in tutte le sue varianti, con un focus specifico su quella virtuale. "un uso consapevole e sicuro del web, al riparo dai rischi di varia natura che esso cela", ribadiscono dalla Questura. Del resto, spesso gli autori di atti di bullismo traggono forza dalla fallace convinzione che il web garantisca immunità e questo fortifica il loro intento, con un effetto di deresponsabilizzazione.