L’ex proprietario dell’Inter Zhang dichiara bancarotta Calcio&Finanza

La notizia di, ex proprietari, checircola in rete da qualche ora ma è il portale Calcio&Finanza ha chiarire i dettagli:“Tre holding di proprietà diJindong, ex, hannotoin Cina con un accordo per la ristrutturazione del debito. In particolare, il 7 febbraio il National Enterprise Bankruptcy Reorganization Case Information Network (l’ente che si occupa appunto die riorganizzazioni aziendali) ha infatti annunciato che la Corte Centrale di Nanchino il 26 gennaio 2025 ha accettato la richiesta di riorganizzazione fallimentare da parte di Suning Appliance Group, Suning Holdings Group e Suning Real Estate Group e che nelle prossime settimane andranno in scena i primi incontri con i creditori“.