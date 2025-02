Gqitalia.it - Levi's ha scelto il Giappone per scrivere la prossima pagina della sua storia, ecco perché

’s hailperlasua? A quanto pare, Paul O’Neill non si è mai ripreso dallo shock del suo primo viaggio in terra nipponica. Per la precisione, era il 2012 e all'epoca il designer irlandese dirigeva già da tre anni la’s Vintage Clothing, ossia il dipartimento dello storico brand di denim votato a ricreare fedelmente i capi storici. All'epoca, la struttura aveva sede ad Amsterdam, per cui la maggior parte dei viaggi di lavoro del designer cominciavano con un volo sull'Atlantico per raggiungere la sede centrale's a San Francisco, nei cui archivi si gettava a capofitto. Di tanto in tanto, si allungava fino a Los Angeles, a caccia di jeans rari, precisamente al celebre mercato delle pulci del Rose Bowl.«Ai tempi la cosa mi faceva esplodere la testa», racconta il designer, che oggi vive in piena Bay Area, a proposito dei suoi primi viaggi californiani.