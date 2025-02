Ilgiorno.it - L’esplosione e il colpo nella notte. Assaltato lo sportello bancomat. I ladri scappano con il bottino

Un botto fragorosotra venerdì e ieri ha svegliato i residenti di via Porro a Induno Olona. Erano circa le 3, quando si è verificata un’esplosione lungo la strada principale che attraversa il paese. A essere preso di mira è stato ildella filiale del Credito Bergamasco - Banco Bpm. I cittadini, svegliati dal forte rumore, hanno allertato il 112: sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.ha danneggiato gravemente loautomatico. Da una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, sembra che ilsia andato a segno, ma è ancora in corso la quantificazione dell’ammontare dell’eventuale, che è stato sottratto dai malviventi. Sarebbero stati almeno due, forse tre gli uomini che sono entrati in azione con tecnica consueta per sventrare loautomatico.