Lesione all'adduttore per Maldini: salta la doppia sfida con il Brugge

Bergamo. Per ladei play-off di Champions League contro ilin programma mercoledì 12 e martedì 18 febbraio, l’Atalanta dovrà fare a meno anche di Daniel. L’attaccante classe 2001, appena arrivato dal Monza a titolo definitivo per una cifra non lontana dai 13 milioni di euro, ha svolto gli esami strumentali dopo il risentimento accusato nell’allenamento di venerdì.La diagnosi parla di unamuscolo-fasciale di primo grado dell’adduttore lungo sinistro: un problema che dovrebbe tenere fermoper circa una decina di giorni, anche se, come sempre quando si tratta di infortuni muscolari, il rientro dipenderà soprattutto dall’evoluzione clinica in campo.Il nuovo numero 70 della Dea aveva fatto già il suo esordio sul campo del Bologna martedì sera in Coppa Italia, sfiorando anche il goal del potenziale 1-0.