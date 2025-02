Lanazione.it - Lerici, la rinascita del castello San Giorgio: “I visitatori in costante aumento”

, 9 febbraio 2025 –di San: l’amministrazione comunale fa il punto sul percorso di valorizzazione avviato nel 2017 che ha innanzitutto consentito, già nel 2018, l’acquisizione al patrimonio comunale e la sua integrazione nel tessuto culturale e museale territoriale. “Ilè senza ombra di dubbio il simbolo del nostro territorio, la nostra cartolina più famosa, quello che di noi si vede in giro con più frequenza, insomma è la nostra identità e per questo abbiamo lavorato affinché entrasse nel nostro patrimonio e perché sia valorizzato al massimo”, spiega il sindaco Leonardo Paoletti. E da allora sul maniero sono stati effettuati importanti interventi di conservazione e valorizzazione per un importo complessivo di oltre un milione di euro. “Dal punto di vista strutturale – precisa l’assessore ai lavori pubblici Marco Russo – sono state ridotte le infiltrazioni, si è lavorato all’impianto antincendio e alle dotazioni di sicurezza che ci hanno permesso, attraverso un processo conclusosi appena qualche giorno fa, di elevare la presenza all’interno delad un massimo di 100 persone, da 60 che erano, ed è un super risultato tenendo sempre in considerazione la collocazione dele la sua unica via di accesso e fuga”.