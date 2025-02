Ilrestodelcarlino.it - Leka si esalta: "Tutti eccezionali". Pillastrini se la prende con gli arbitri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo la sfuriata di una settimana fa, Spiroentra in sala stampa con la pace dipinta sul volto. E’ quella di chi sa di aver preparato e vinto una grande partita e le sue prime parole sono di gratificazione verso i giocatori: "i 9 ragazzi che sono scesi in campo per me sono mvp questa sera perché hanno interpretato alla grande la serata". Poi il coach analizza la sfida: "Mi aspettavo il loro ritorno nel 2° tempo, era naturale, questa è la squadra più tosta che è passata di qui negli ultimi tempi, l’unica che è riuscita ad assorbire il colpo quando abbiamo dato il primo strappo, la solidità di Cividale non si discute". Lo staff pesarese ha fatto alcune scelte che hanno pagato: "Non quella su Ferrari – sottolinea– mentre tutto il resto ha funzionato, li abbiamo invitati a tirare molto da tre e magari anche la buena suerte ci ha aiutato, nel 1° tempo avevano 0/17.