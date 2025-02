Lanazione.it - Legge sul fine vita al voto: "Il diritto non interferisca con il dolore di chi soffre"

Leggi su Lanazione.it

"Ho grande rispetto per i medici che, per motivi di coscienza, non praticano il suicidio assistito. Lo vorrei però anche per chi, come me, sempre per motivi di coscienza, non intende abbandonare i malati alla sofferenza". Paolo Malacarne, ex primario di terapia intensiva del policlinico di Pisa, ha assistito, nel 2023, l’unico paziente toscano che abbia, al momento, portato a termine il suicidio medicalmente assistito a seguito della sentenza 242/2019 della Corte costituzionale. Ci racconta il percorso che avete vissuto? "Il paziente ha chiesto di morire rivolgendosi alla commissione della Ausl Toscana Nord Ovest. Questa, sentito il Comitato etico, ha dato parere favorevole, perché ricorrevano i quattro criteri previsti dalla sentenza della Corte: essere tenuto inda trattamenti di sostegnole, avere una patologia irreversibile, fonte di sofferenze intollerabili, essere capace di prendere decisioni libere e consapevoli.