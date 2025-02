Leeds United ha messo in guardia contro Eduard Spersyan MOVE

Leggi su Justcalcio.com

Breaking:Secondo quanto riferito,è entusiasta di firmare il centrocampista attaccante Krasnodar.Secondo un rapporto di Football Insider,si sta avvicinando all’Internazionale armena, che ha segnato sei gol e fornito tre assist in tutte le competizioni in questa stagione.Devono aggiungere più creatività e profondità alla loro unità di attacco e il centrocampista dovrebbe rivelarsi un’acquisizione di qualità a lungo termine. Il centrocampista è stato collegato a Newcastle e Manchester City in passato.Il 24enne ha mostrato la sua qualità in Russia e resta da vedere se può adattarsi al calcio inglese se la mossa passa.spingerà per la promozione in Premier League e speraranno di tornare al volo più alto alla fine della stagione.L’opportunità di unirsi a loro potrebbe essere eccitante per il 24enne e cercherà di mettersi alla prova ai massimi livelli.