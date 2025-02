Dayitalianews.com - Lecco, escono per un’escursione sul monte Grigna ma, non rientrano: dispersi due 50enni

Duerisultanodal pomeriggio di ieri, sabato 8 febbraio, sulGrignetta nel Lecchese. I due escursionisti erano partiti dai Piani dei Resinelli all’alba e si erano diretti verso la cima della montagna.Due escursionisti sonodal pomeriggio di ieri, sabato 8 febbraio, sulmeridionale, (noto anche come Grignetta) nella provincia di. I due– secondo le prime notizie – erano arrivati all’alba in auto ai Piani dei Resinelli e poi avrebbero iniziato il percorso per arrivare in cima della montagna. I due, però, non sono rientrati e per questo è scattato l’allarme. Le operazioni di ricerca sono riprese nella mattinata di oggi, domenica 9 febbraio, nonostante le pessime condizioni meteo, che non consentono – almeno per il momento – di perlustrare la zona con l’elicottero.