L’eccellenza è senza casa Hockey una vita in trasferta | Potremmo finire a Vercelli

Una delle eccellenze sportive di Monza, ma che non è a Monza. Questa la contraddizione che da parecchi anni vive l’Roller club Monza, figlia di un problema endemico della città: la carenza di strutture sportive. Questa ha costretto la società a disputare le partite di serie A1 (dove ha quasi sempre militato nei suoi 92 anni di storia) e a tenere i propri allenamenti al PalaRovagnati di Biassono, che a giugno però dovrà chiudere per il rifacimento della struttura. Ne ha parlato in Consiglio comunale la consigliera del Gruppo Misto Martina Sassoli. "Il PalaRovagnati avrà un importante intervento di restyling che lo terrà fermo dai 13 ai 18 mesi – dichiara la consigliera –, per cui rischiamo che la nostra gloriosa società diresti orfana di stadio. So che la società ha chiesto asilo a Seregno, che pure sta trovando difficoltà a trovare la struttura.