Sololaroma.it - Lecce-Bologna Streaming Gratis: guarda la Serie A in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Domenica diA che è iniziata con la vittoria della Roma a Venezia e che continuerà a regalare emozioni fino al posticipo delle 20.45 tra Napoli ed Udinese. Alle ore 18 invece i riflettori si accenderanno allo Stadio Via del Mare, dove si affronteranno, che andranno a caccia della vittoria per dare continuità al percorso in campionato.Padroni di casa che contro il Parma si sono rialzati dopo due sconfitte consecutive battendo per 3-1 i ducali con una prestazione importante. Per ill’obiettivo stagionale resta la conquista della salvezza, con la speranza di provare a strappare un risultato positivo per allungare rispetto agli ultimi tre posti, approfittando anche dello scontro diretto tra Cagliari e Parma stesso.Dalla parte opposta arriverà unrinfrancato dai due successi ottenuti nelle ultime tre partite che hanno alimentato la rincorsa europea, soprattutto vista la partita ancora da recuperare contro il Milan.