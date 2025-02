Internews24.com - Lecce Bologna 0-0, Italiano inciampa al Via Del Mare! La classifica aggiornata. Cosa cambia per l’Inter

Lecce Bologna 0-0, Italiano inciampa al Via Del Mare! La classifica aggiornata. Cosa cambia per l'Inter

di Redazione

Lecce Bologna 0-0, Italiano inciampa al Via Del Mare! La classifica aggiornata dopo il match appena terminato

Finisce qui, penultima gara di questa domenica di Serie A, valevole per la 24a giornata. Gara dello stadio Via Del Mare che termina sul risultato di 0-0. Squadra di Vincenzo Italiano, che dopo il successo in Coppa Italia, impattano contro i giallorossi di Giampaolo, che non trovano il gol grazie ad alcuni interventi decisivi di Skorupski. Nel finale gol dei felsinei annullato a Dallinga per fuorigioco. Ecco come cambia la classifica:

Di seguito la classifica di Serie A dopo Lecce Bologna:

Napoli 54 (23 partite giocate)
Inter 51 (23)
Atalanta 50 (24)
Lazio 45 (24)
Juventus 43 (24)
Fiorentina 42 (23)
Milan 38 (23)
Bologna 38 (23)
Roma 34 (24)
Udinese 29 (23)
Torino 28 (24)
Genoa 27 (24)
Cagliari 24 (24)
Lecce 24 (24)
Hellas Verona 23 (24)
Como 22 (24)
Empoli 21 (24)
Parma 20 (24)
Venezia 16 (24)
Monza 13 (24)