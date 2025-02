Sport.quotidiano.net - Lecce-Bologna 0-0, finisce senza reti al Via del Mare

, 9 febbraio 2025 –la sfida del Via deltra. Squadra di casa pericolosa in più di un’occasione, decisivo Skorupski a salvare i rossoblù praticamente mai insidiosi dalle parti di Falcone. Meglio ilGiampaolo conferma Helgason in mediana mentre davanti rispolvera Tete Morente dal 1’ nel tridente con Krstovic e Pierotti. Rotazioni per Italiano: fuori Beukema e Holm, sono titolari Casale e De Silvestri. Parte male il: Lucumi e Lykogiannis si scontrano a metà campo favorendo la ripartenza di Pierotti, palla a rimorchio per Tete Morente che calcia a botta sicura trovando il salvataggio decisivo di Pobega. Al 18’ clamorosa doppia chance per il: Lykogiannis scivola e spiana la strada a Pierotti il quale tenta di saltare Skorupski che però lo chiude, sulla ribattuta calcia Helgason ma si supera ancora Skorupski deviando in corner con un piede.