Lecce-Bologna 0-0 Bari e Monopoli ko il Casarano allunga Calcio | le pugliesi oggi

0-0 nella giornata del campionato didi serie A. La formazione salentina, con 21 punti, ne ha ora quattro di vantaggio rispetto alla zona retrocessione.Juve Stabia-3-1 per il campionato di serie B.male, che restano comunque in zona playoff.-Catania 1-2 nel campionato di serie C girone C. Formazione biancoverde pugliese che è appaiata, con 48 punti, in testa all’Audace Cerignola che però deve ancora giocare (domani a Caserta) e che dunque può isolarsi al vertice.Serie D girone H: Angri-Fidelis Andria 0-1, Brindisi-0-2, Città di Fasano-Real Acerrana 1-1, Martina-Palmese 2-2, Matera-Ischia 1-1, Nardò-Costa d’Amalfi 1-0, Nocerina-Manfredonia 0-0, Ugento-Francavilla in Sinni 0-1, Virtus Francavilla Fontana-Gravina in Puglia 1-1. Classifica (prime posizioni):50, Nocerina 48, Fidelis Andria e Martina 46, Matera e Nardò 36.