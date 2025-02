Tg24.sky.it - Lecce, 21enne aggredito da due sconosciuti nel centro storico: è in gravi condizioni

Aggressione nelse. Un ragazzo di 21 anni, di Lequile, è ricoverato in prognosi riservata in ospedale ma non è in pericolo di vita, dopo essere statocon calci e pugni mentre si trovava con un amico. E' accaduto nel cuore della notte nei pressi di un bar in via Ascanio Grandi,del capoluogo salentino, zona piena di locali frequentata a tutte le ore.