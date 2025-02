Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 9 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. ARIETE Vogliamo fare un elogio al vostro ottimismo e sostenerlo, perché ce lo consentono leche agiscono sul vostro segno. Prima fra tutte, Venere, che quest'anno vi riserva un transito parecchio lungo - fino al 27 di marzo. Una pausa che prosegue tutto aprile ma poi ritorna nuovamente da voi in maggio quando le rose saranno in fiore. Nel contempo anche Marte alzerà la bandiera dell'amore. Oggi il problema è Luna, litigiosa e impulsiva. TORO Solo come curiosità annotiamo che Venere in Ariete indica tendenze verso relazioni amorose nascoste. Non si vede perché dovreste giocare di nascosto quando il vostro cielo è di un'apertura straordinaria, tutto deve succedere alla luce del Sole e della Luna, siete amati.