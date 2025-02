Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Malagrida parte a razzo, per Longobardi prova convincente

Colombi 6. Non servono parate delle sue. Perchè l’Ascoli, in zona Colombi, non si presenta quasi mai. Cinquegrano 6,5. Forse la sua migliore partita sin qui. E non solo per il rigore che è guadagnato per un’incursione insistita. Episodio che ha chiuso la partita. Bellodi 6,5. Ha immagazzinato sicurezza inciampo dopo inciampo. Fortificato cammin facendo, ora non pare più disposto a lasciare passare gli avversari. La strada poi si mette in discesa quando gli avversari perdono un uomo e coraggio. De Vitis 6. Gara lineare e davanti non aveva esattamente l’ultimo degli attaccanti. Ma Corazza non morde quasi mai e molto è anche merito sui (1’ st Megelaitis 6. Lui morde eccome, sin dal primo minuto in cui è in campo). Lepri 6. Poche leggerezze e la soglia dell’attenzione che si sta alzando.7.