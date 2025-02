Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Gli autori dei gol sono i migliori insieme a Benedetti

Leggi su Sport.quotidiano.net

MELGRATI: 6. Partita tutto sommato senza grandi interventi salva-risultato. GUCHER: 6,5. Gioca in un ruolo inedito e lo fa con grande esperienza. Sua la prima conclusione del match che termina di poco a lato.: 7. Al suo debutto con la maglia della Lucchese si piazza al centro della difesa e non sbaglia un intervento. RIZZO: 6,5. A volte esagera troppo nel cercare il dribbling, ma riesce, comunque, ad essere sicuro e preciso. GEMIGNANI: 6. Lotta molto e cerca di rompere il gioco avversario, ma, purtroppo, sbaglia l’ultimo passaggio qualche volta. Pennella il cross per il secondo gol, quello di Saporiti. VISCONTI: 6,5. Da una sua azione arriva la seconda rete rossonera, finalizzata, poi, da Gemignani e Saporiti. Buona prova. CATANESE: 6,5. Rimedia l’ammonizione facendo fallo a centrocampo sull’"ex" Quirini.