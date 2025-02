Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle Bucarelli cancella Redivo e porta a casa il match

Petrovic 6 Si è perso nei falli ad inizio di gara, ma poi nel finale si è rifatto mettendo dentro un paio di canestri pesanti: chiude con 2 su 3 nel tiro dalla distanza. Maretto 6 Una gara più che altro tattica la sua, perché Leka lo ha utilizzato più come marcatore: il primo cerotto su, nel finale poi sopra su Lamb. Chiude con 0 v su 1 da sotto e 2 su 4 da fuori. Ha 5 buoni rimbalzi. Imbrò 6 Non una gara da scintille al tiro, ma diciamo che questa volta non ha avuito la ‘spalla’ perché tolto il finale, il suo compagno di banco De Laurentis non ha particolarmente brillato. Chiude il play con 0 su 2 da sotto e 1 su 2 da fuori.comunque a6 rimbalzi. De Laurentiis 6 La giornata, la sua, della caccia alla saponetta nella vasca da bagno. Palle perse una dietro l’altra. Poi si è asciugato le mani e nel nel finale ha fatto la sua parte chiudendo con 4 su 6 da sotto e 4 su 4 nei liberi con 7 rimbalzi di contorno.