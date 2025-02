Ilrestodelcarlino.it - Le opere di Olga Bal a Firenze e poi a Roma

Da ieri e fino al 5 marzo l’artista predappieseBal (foto sotto) espone sue, presso la prestigiosa Galleria Dantebusin via dello Studio, ai piedi dello storico palazzo Portinari dove nacque Beatrice di Dante. La mostra è aperta tutti i giorni, con ingresso gratuito. L’8 marzoBal parteciperà inoltre con trealla mostra ‘Donne in luce’ nel Complesso Monumentale del Pio Sodalizio dei Piceni a, in piazza San Salvatore in Lauro 15. Annuncia l’artista: "Dato che molte persone del nostro territorio hanno chiesto di poter ammirare le mienel forlivese, ho deciso di metterle in mostra anche a Forlì tutto il mese di maggio al bar Ottica di corso Diaz, grazie alla disponibilità del titolare, per dare possibilità alla gente di visitarle a ingresso gratuito, negli orari dell’apertura del locale".