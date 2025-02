Le line-up confermate come i rendimenti greici e i nuovi ragazzi fanno il debutto

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-08 13:28:00 Il web non parla d’altro:La migliore possibilità di argenteria di Manchester City in questa stagione arriva in FA Cup, anche se dovranno navigare in un ostacolo difficile se desiderano raggiungere questo quinto round questo pomeriggio.Gli uomini di Pep Guardiola vanno al League One High-Flyers Leyton Oriente cercando di evitare di essere oggetto di un enorme turbamento.E i visitatori dovranno sicuramente giocare meglio di quanto non abbiano fatto durante la loro ultima visita a Londra lo scorso fine settimana quando sono stati sconfitti per 5-1 dall’Arsenal.Oriente non sono, ovviamente, non nella stessa classe dei Gunners, ma il boss Richie Wellens è un fan per tutta la vita del Manchester United e avrà la sua squadra infuocata a Brisbane Road.News Team Team NewsWellens apporta quattro modifiche alla squadra che hanno perso in casa contro la contea di Stockport sabato scorso.