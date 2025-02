Le innovazioni dell’edilizia a CaseItaly Expo | 130 espositori alla fiera di Bergamo

Leggi su Bergamonews.it

2025, ladi riferimento per l’involucro edilizio, si prepara a diventare il punto di incontro imprescindibile per tutti i professionisti del settore. Con oltre 130, laboratori e più di 40 eventi formativi in programma, l’evento offrirà l’opportunità unica di esplorare le soluzioni più innovative e sostenibili per serramenti, tende tecniche, schermature solari, porte tecniche e portoni, maniglieria e lattoneria.Dal 12 al 14 febbraio 2025, ladisi trasformerà in un crocevia di idee, tendenze e tecnologie all’avanguardia, dove produttori, progettisti e operatori del settore si confronteranno sulle sfide e le opportunità di un mercato in costante evoluzione.Laoffre una versatilità senza pari, con soluzioni per ogni tipo di esigenza, che spaziano da materiali, strumenti e tecnologie per la costruzione e ristrutturazione residenziale ma anche prodotti e servizi pensati per il settore commerciale e industriale.