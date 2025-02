361magazine.com - Le Iene, anticipazioni e ospiti di domenica 9 febbraio

Le, ecco tutte lee glidi, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gliin studio: l’attrice Matilde Gioli, l’attore Alvaro Vitali e uno degli ultimi eliminati dal Grande Fratello, Luca Calvani. Tra i servizi in onda:Giulio Golia torna sul caso di Mattia Lucarelli e Federico Apolloni, ex calciatori del Livorno, condannati in primo grado a tre anni e sette mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana. Gli imputati si dichiarano innocenti e hanno annunciato ricorso in appello. Nel servizio, nuovi elementi e documenti esclusivi sulla vicenda. A pochi giorni dalla sentenza di Cassazione che potrebbe mandarla in carcere a vita, Max Andreetta intervista in esclusiva Fausta Bonino, l’infermiera condannata per la morte di quattro pazienti uccisi con dosi letali di eparina all’ospedale di Piombino.