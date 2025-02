Ilgiornale.it - Le foto dell'orrore che ci riportano al 1945

Così Hamas ha voluto che Israele e tutto il mondo vedessero i tre rapiti liberati ieri, come usciti da Auschwitz: ridotti a ombre, piegati a salire barcollando sul loro palcoscenico dopo aver patito botte, fame, freddo, buio, senza carne sulle ossa, gli occhi come fosse nere, pallidi come chi esce da una grotta dove è stato seppellito