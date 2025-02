Lortica.it - Le corporazioni artistiche nel Medioevo e Rinascimento

Leggi su Lortica.it

Nele poi nel, si cercava di inquadrare l’attività di ogni artista in base alle sue attitudini. I pittori, che maneggiavano sostanze particolari per ottenere colori e tonalità, venivano associati ai medici e ai farmacisti, ovvero agli speziali. Coloro che creavano statue o oggetti in bronzo erano accomunati agli artigiani della seta, mentre gli scultori venivano affiancati agli intagliatori del legno e ai muratori.L’iscrizione a queste, accompagnata da cerimonie ufficiali, permetteva di stilare veri e propri registri, una sorta di elenco da cui i committenti potevano scegliere gli artisti per le loro opere. Le botteghe fungevano da vetrine delle varie arti, esponendo stili e tecniche differenti.Un’arte che ha sempre avuto un ruolo centrale ad Arezzo è stata quella di esaltare i colori nelle opere murarie e sugli intonaci.