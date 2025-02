Lanazione.it - Le coltellate mentre prepara il caffè. Eleonora uccisa a Rufina, il rebus del movente e i dubbi

(Firenze), 9 febbraio 2025 – Con settealla schiena ha ucciso la compagna, senza preoccuparsi del loro figlio di un anno e mezzo presente in casa. Poi, dopo essere sfuggito a suo padre, che voleva fermarlo, ha raggiunto il terrazzo al secondo piano e si è buttato di sotto per togliersi la vita. Dei suoi propositi, è riuscito soltanto nel primo, almeno finora: i fendenti non hanno lasciato scampo adGuidi, 34 anni,lui, Lorenzo Innocenti, architetto 37enne di, è ricoverato in gravissime condizioni a Careggi. Omicidio e tentato suicidio in provincia di Firenze, tragedia all'alba Un risveglio choc, quello di ieri mattina, per la Val di Sieve. Non soltanto per, dove la famiglia Innocenti è assai conosciuta. Il filo del dolore ha unito ad esempio anche la vicina Pontassieve, dovelavorava come impiegata in una ditta e sua sorella gestisce una cartolibreria.