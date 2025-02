Justcalcio.com - Le “bombe” dei campioni: fuori da Malen, Reis, Andrés García, Álex Jiménez, Jovic …

2025-02-07 18:07:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:La Champions League entra nella sua fase decisiva e UEFA ha fornito le 24 squadre che rimangono “vive” La possibilità di variare le tue liste per il resto della competizione. Va ricordato che è consentito un massimo di tre cambiamenti per squadra. Esaminiamo, quindi, i più importanti “bombardamenti . nelle principali squadre straniere.Manchester CityIl rivale del Real Madrid nei “playoff” Ha “Uninscript” a Kyle Walker e Josh Wilson-esbrandassegnato a Milano e Stoke. La “patata calda” era sapere quale dei suoi quattro acquisti invernali è rimasto. Infine, ha optato per scaricare Omar Marmous, Abdukodir Khusanov e Nico González.