Le 29 canzoni giuste per conoscere i 29 big in gara al Festival di Sanremo – La gallery

Il mercato discografico, ormai lo sappiamo, si è fatto fluido e molto veloce, fenomeni musicali che brillano come meteore spuntano fuori come funghi infestando spesso disastrosamente il mercato. Per questo non si può puntare il dito contro chi negli ultimi anni, leggendo la lista dei big inaldi, si è trovato perlomeno spaesato. Nessun problema, vi veniamo in soccorso noi con unaper aiutarvi aun artista nell’unico modo realmente efficace: la sua musica. Abbiamo scelto 29per aiutarvi a scoprire i 29 cantanti inal2025.L'articolo Le 29peri 29 big inaldi– Laproviene da Open.