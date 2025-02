Calciomercato.it - Lazio-Monza, tegola per Baroni. Ko Dia: ecco come si è fatto male

L’attaccante è uscito intorno al 35? per un problema alla caviglia probabilmente relativo a circa 15 minuti primaLasblocca la partita colgrazie alla rete di Marusic, arrivata dopo un primo tempo totalmente condotto nella metà campo avversaria ma con qualche difficoltà a trovare la porta. Tanti presupposti creati dai biancocelesti, ma più di una scelta sbagliata da parte degli attaccanti, in partiolare Castellanos, Zaccagni e Dia.ha ritrovato qualche uomo, al netto dei lungodegenti Patric e Vecino e di Luca Pellegrini finito fuori rosa.Dia (LaPresse) – calciomercato.itNon c’è spazio per sbagliare, cosìsarà fondamentale non perdere ulteriori uomini in vista di un tour de force di scontri diretti tra campionato, Coppa Italia ed Europa, a partire da sabato prossimo contro il Napoli.