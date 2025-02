Sololaroma.it - Lazio-Monza Streaming Gratis: qui la Serie A in Diretta Live

Il 24° turno diA sta entrando sempre di più nel vivo, con gli anticipi che sono passati in archivio. Oggi 9 febbraio andranno in scena i consueti posticipi della domenica, con uno sguardo che va necessariamente a quello in programma alle ore 15:00. In questo freddo pomeriggio, infatti,si affronteranno allo stadio Olimpico, con in palio 3 punti di cruciale importanza. Un vero e proprio testa-coda della classifica del campionato nostrano, che dirà tanto sia per quanto concerne la zona Champions League che per ciò che riguarda la lotta per non retrocedere.L’andamento diReduce dalla vittoria in trasferta con il Cagliari per 2-1, nel segno di un ritrovato Taty Castellanos, ladesidera rispondere alla Juventus e tornare al 4° posto in classifica, dimostrando di poter staccare il pass per la prossima Coppa Campioni.