Calciomercato.it - Lazio-Monza, Pedro apre al rinnovo: “Per me non sarà problema, qui sto benissimo”

Leggi su Calciomercato.it

Un’altra grande giornata per lo spagnolo che a luglio farà 38 anni: le sue parole importanti anche sul prolungamento di contrattoentra e spacca. Come sempre, l’highlander spagnolo dà una bella sportellata al match e mette una grossa firma sulla vittoria dellacontro il. Per l’ex Barcellona e Chelsea arriva una doppietta di livello, che continua a confermare la sua grande forma fisica e mentale.(Lsse) – calciomercato.itLo spagnolo, che ha il contratto in scadenza a giugno, parla anche del possibilein conferenza stampHai già avuto modo di sicutere del tuo futuro con la società? ”Non ne abbiamo ancora parlato, non dobbiamo dargli attenzione, perché la squadra sta facendo bene e ci sono tante partite importanti. Poi avremo tempo per vedere il futuro, ma nonunper me, devo parlare col presidente e con la società ma sono tranquillo, sono molto comodo qui e questo è l’importante”.