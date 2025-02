Inter-news.it - Lazio-Inter Women, le formazioni ufficiali: Piovani con delle novità!

Diramate ledi, diciottesima e ultima gara della regular season di Serie A Femminile. Ecco le scelte di mister, che apporta qualche cambio al classico undici.LE SCELTE – Ultima giornata della regular season per la squadra di Gianpiero, che vuole portare le sue ragazze all’ennesima vittoria in Serie A Femminile. Reduci dalla gara casalinga vinta contro la Fiorentina, adesso leiste godono di un’ottima posizione in classifica con la quale possono approdare alla poule scudetto. Ledi, che avrà inizio alle ore 12.30 presso lo Stadio ‘Mirko Fersini’ di Formello, presentano una serie diper le nerazzurre. Balza all’occhio l’attacco, che vede protagonista la coppia Cambiaghi-Serturini raramente utilizzata dal primo minuto.